أمريكا: إيران تبتز المجتمع الدولي وعزلته في ازدياد  

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس أن إعلان إيران بأنها ستتخذ خطوات جديدة تتعلق بالبحث والتطوير المتقدم لأجهزة الطرد المركزي هي محاولة لإبتزاز المجتمع الدولي. أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس أن إعلان إيران بأنها ستتخذ خطوات جديدة تتعلق بالبحث والتطوير المتقدم لأجهزة الطرد المركزي هي محاولة لإبتزاز المجتمع الدولي. وأكدت في تغريدة نشرها حساب فريق التواصل الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أن العزلة السياسية والإقتصادية للنظام ستزداد إذا اتخذ خطوات تزيد من المخاوف بشأن برنامجه النووي.



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