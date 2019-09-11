الصادق المهدي يعود إلى القاهرة بعد عام من منعه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الخرطوم

وصل إلى القاهرة رئيس وزراء السودان الأسبق، رئيس حزب الأمة السوداني، الصادق المهدي، قادما من الخرطوم فى زيارة لمصر هي الأولى منذ منعه من دخول مصر قبل أكثر من عام.

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وصرحت مصادر شاركت فى استقبال «المهدي» بصالة كبار الزوار «سيلتقي زعيم حزب الأمة السوداني خلال زيارته لمصر بعدد من كبار المسؤولين والشخصيات، لاستعراض ملف علاقات التعاون بين مصر والسودان على ضوء التغيرات الأخيرة بالسودان، وتشكيل الحكومة السودانية الجديدة».

وكانت السلطات المصرية منعت «الصادق المهدي» من دخول مصر فى يوليو 2018 فور وصوله من برلين بعد مشاركته في اجتماعات تكتل المعارضة السودانية المعروف باسم «نداء السودان»، حيث كان يقيم بمصر منذ مارس 2018 ويتنقل منها بحرية، وطالبت السلطات بمطار القاهرة من المهدي المغادرة بعد انتظاره ساعات عدة بصالة كبار الزوار، حيث توجه وقتها إلى لندن بعد منعه من الدخول.

يشار إلى أن تحالف نداء السودان كان جزءا من قوى إعلان الحرية والتغيير الذي قاد الثورة في السودان، وعزل الرئيس السوداني عمر البشير من جانب الجيش.