توطين 90% من القضاء الكويتي بحلول 2025

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الكويت
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي، رئيس محكمة التمييز، رئيس المحكمة الدستورية، المستشار يوسف المطاوعة أنه يمكن الوصول بنسبة التكويت في القضاء الكويتي إلى نحو 90% خلال السنوات الخمس المقبلة لو سارت الأمور وفق المخطط له.
ونقلت صحيفة «الأنباء» الكويتية في عددها أمس عن المطاوعة قوله إن عدد رجال القضاء والنيابة العامة يبلغ 1111 حتى نهاية العام القضائي الحالي، بينهم 730 كويتيا و381 غير كويتيين بنسبة تصل إلى 66%.
وأضاف أن نسبة الكويتيين في الدرجات القيادية بالمحاكم ودرجات النائب العام والمحامين العامين الأول والمحامين العامين ووكلاء النيابة تصل إلى 100%، وتزيد نسبة القضاة الكويتيين في درجة وكيل محكمة كلية على 96.5%.
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