ترمب يرشح 3 لخلافة بولتون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال السيناتور لينزي جراهام «إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عرض أمامه عدة أشخاص مرشحين لخلافة جون بولتون في منصب مستشار الأمن القومي».

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وأضاف جراهام، وهو حليف لترمب، لشبكة «فوكس نيوز»أن الرئيس الأمريكي عرض ترشيح كيث كيلوج، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس مايك بنس، وبرايان هوك، المستشار السياسي لوزير الخارجية مايك بومبيو، وريك واديل، مسؤول الأمن القومي السابق».

وأعلن ترمب أمس الأول أنه طالب بولتون بالاستقالة، مشيرا إلى خلافات قوية معه،

وقالت بلومبيرج «إن الإقالة جاءت بسبب الخلاف حول التفاوض مع حركة طالبان».