المدارس اليابانية تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمقبولين في وظائفها

مصراوي

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد عقد المقابلات الشخصية لكل من المعلمين والأخصائيين ومديري ووكلاء المدارس الذين تم قبولهم مبدئيًا والذين حصلوا على الدرجات الأعلى في أقصر وقت في الاختبار الإلكتروني للوظائف التي أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، تعقد المقابلات الشخصية للمقبولين للوظائف بفندق تريومف بكوبري القبة بمحافظة القاهرة، وذلك في الفترة من يوم الأحد 15 سبتمبر وتستمر حتى الأربعاء 18 سبتمبر، مطالبة بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة لعدم التكدس.

ووضعت وحدة المدارس المصرية اليابانية مواعيد خاصة بكل محافظة محدد به موعد إجراء المقابلة الشخصية، على أن يحضر المتقدم للوظيفة معه (السيرة الذاتية- 3 صور شخصية- صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" موجه باسم المدارس المصرية اليابانية - صور الشهادات والمؤهلات العلمية) ويتم تقديمها في دوسيه بلاستيك.

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وحددت يوم الأحد 15 سبتمبر، للمتقدمين للوظائف بمدارس "القاهرة الجديدة، والشروق 1، والشروق 2" في تمام الساعة 9:30 صباحًا، ومدارس "حدائق أكتوبر، المنطقة الصناعية بأكتوبر، والشيخ زايد" في تمام الساعة 11:30 ظهرًا، ومدارس "العبور، والعاشر 1، والعاشر 2" في تمام الساعة 1:30 ظهرًا.

كما حددت يوم الاثنين 16 سبتمبر، للمتقدمين للوظائف بمدارس "كفر صقر، وشبين الكوم، وقويسنا، وطنطا" في تمام الساعة 9:30 صباحًا، ومدارس "الشهيد كريم رفعت، وسمنود، وبيلا" الساعة 12:00 ظهرًا، ومدارس "السويس، وبورسعيد، وبني عبيد، وجمصة" الساعة 2 ظهرًا.

ويوم الثلاثاء 17 سبتمبر، للمتقدمين للوظائف بمدارس "تمى الأمديد، والمنتزة، برج العرب 1، برج العرب 2" في تمام الساعة 9:30 صباحًا، ومدارس "أسيوط، وكفر البطيخ، ودمياط الجديدة، والإسماعيلية" في تمام الساعة 11:30 ظهرًا، ومدارس "حي العقاد بأسوان، والغردقة 1، والغردقة 2، وطور سيناء" في تمام الساعة 2 ظهرًا.

ويوم الأربعاء 18 سبتمبر، للمتقدمين للوظائف بمدارس "بني سويف، والمنيا، والفيوم، وسنورس" في تمام الساعة 9:30 صباحًا، ومدارس "الرديسية، وطهطا، وقنا، وحوش عيسى" في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.