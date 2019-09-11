متعهدو تغذية الجيش: التوقف عن تقديم الخبز والمواد الغذائية بسبب عدم دفع المستحقات

أعلن متعهدو تغذية الجيش اللبناني "التوقف عن تقديم المواد الغذائية المطلوبة من الجيش، بما فيها الخبز العربي والخضار واللحوم الطازجة منذ ثلاثة أيام، بعد أن تقدموا بكتاب خطي في 29-8-2019 الى كل الجهات المعنية شرحوا فيه اسباب اضطرار توقفهم عن التسليم ابتداء من تاريخ 9-9-2019، وذلك بسبب عدم دفع مستحقات المتعهدين منذ تشرين الثاني 2018 من قبل وزارة المالية"، مشيراً إلى "قائد الجيش العماد جوزيف عون أجرى اتصالا بوزير المالية علي حسن خليل الذي وعده بحل الموضوع".
ولفت إلى أن "المتعهدين كانوا تلقوا وعدا بقبض مستحقاتهم اليوم، وعندما لم تحول المبالغ المخصصة لهم توقفوا عن تأمين الخبز والمواد الغذائية للجيش".
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