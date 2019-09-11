متعهدو تغذية الجيش: التوقف عن تقديم الخبز والمواد الغذائية بسبب عدم دفع المستحقات

أعلن متعهدو تغذية ​الجيش اللبناني​ "التوقف عن تقديم المواد الغذائية المطلوبة من الجيش، بما فيها الخبز العربي والخضار واللحوم الطازجة منذ ثلاثة أيام، بعد أن تقدموا بكتاب خطي في 29-8-2019 الى كل الجهات المعنية شرحوا فيه اسباب اضطرار توقفهم عن التسليم ابتداء من تاريخ 9-9-2019، وذلك بسبب عدم دفع مستحقات المتعهدين منذ تشرين الثاني 2018 من قبل ​وزارة المالية​"، مشيراً إلى "قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ أجرى اتصالا بوزير المالية ​علي حسن خليل​ الذي وعده بحل الموضوع".

ولفت إلى أن "المتعهدين كانوا تلقوا وعدا بقبض مستحقاتهم اليوم، وعندما لم تحول المبالغ المخصصة لهم توقفوا عن تأمين الخبز والمواد الغذائية للجيش".