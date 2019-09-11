رئيس وزراء الأردن: إعلان نتانياهو سيؤدي لعواقب وخيمة على أمن المنطقة واستقرارها

أكد رئيس الوزراء ​الأردن​ي، ​عمر الرزاز​، "رفض الأردن لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، ​بنيامين نتانياهو​، بخصوص المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ومنطقة غور الأردن"، معتبراً أن "نتانياهو يهدد مستقبل عملية السلام بإعلانه عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال ​البحر الميت​".

واعتبر أن "هذه التصريحات من شأنها أن تؤجج الصراع وتزيد من حدة ​العنف​ في المنطقة"، لافتا إلى أن "مسؤولية ​المجتمع الدولي​ تقتضي رفض هذا الإعلان، كونه يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، محذراً من "مغبة توظيف القضايا المصيرية لخدمة الدعاية الانتخابية"، مشيرا إلى أن "مثل هذه الممارسات ستكون عواقبها وخيمة على مستقبل السلام، وأمن شعوب المنطقة واستقرارها".