غارة إسرائيلية تستهدف موقعا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

افادت معلومات صحافية عن وقوع غارة إسرائيلية استهدفت موقعا في ​بيت لاهيا​ شمال ​قطاع غزة​. مع الاشارة الى أن القصف الاسرائيلي على مواقع في القطاع بدأ منذ دقائق وهذه الضربة الثانية التي تحصل الليلة.

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