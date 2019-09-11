مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: يعتزم مناقشة الوضع في سوريا مع بوتين

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ​بنيامين نتانياهو​، أنه "يعتزم مناقشة الوضع في ​سوريا​ وتعزيز التنسيق مع ​موسكو​ مع الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، خلال اللقاء المقرر بينهما في سوتشي"، موضحاً أنه "يخطط لمناقشة تعزيز آليات التنسيق العسكري بين البلدين".

ولفت إلى أنه "من المقرر أن يلتقي نتانياهو بوزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​ وسيرافق رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال زيارته ل​روسيا​ مدير ​مجلس الأمن​ القومي الإسرائيلي".