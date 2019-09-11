أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أنه "يعتزم مناقشة الوضع في سوريا وتعزيز التنسيق مع موسكو مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اللقاء المقرر بينهما في سوتشي"، موضحاً أنه "يخطط لمناقشة تعزيز آليات التنسيق العسكري بين البلدين".
ولفت إلى أنه "من المقرر أن يلتقي نتانياهو بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وسيرافق رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال زيارته لروسيا مدير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: يعتزم مناقشة الوضع في سوريا مع بوتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.