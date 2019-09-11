روحاني: لا معنى للمفاوضات مع أميركا ما دامت العقوبات قائم

أكد الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ في اتصال هاتفي لنظيره الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أن "​إيران​ لن تتفاوض مع ​الولايات المتحدة​ ما دامت ​العقوبات الأميركية​ قائمة"، مشيراً إلى أن "من منظور ​الحكومة​ والبرلمان والشعب الإيراني، لا معنى للمفاوضات مع ​أميركا​ ما دامت العقوبات موجودة".

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