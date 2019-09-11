البنتاغون: الولايات المتحدة وافقت على بيع 32 طائرة من نوع "إف-35" لبولندا

أعلن وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" أن "الولايات المتحدة وافقت على بيع 32 طائرة مقاتلة حديثة من نوع "إف-35" بقيمة 6.5 مليار دولار لبولندا"، موضحاً أن "بيع الطائرات سيساعد في تحقيق أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة وسيعزز أمن حليف في "الناتو".
وأشار البنتاغون إلى أن "بيع الطائرات سيوفر لبولندا قدرات دفاعية ملموسة لصد عدوان في المنطقة".
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