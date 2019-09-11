البنتاغون: الولايات المتحدة وافقت على بيع 32 طائرة من نوع "إف-35" لبولندا

أعلن ​وزارة الدفاع الاميركية​ "​البنتاغون​" أن "​الولايات المتحدة​ وافقت على بيع 32 ​طائرة​ مقاتلة حديثة من نوع "إف-35" بقيمة 6.5 مليار ​دولار​ ل​بولندا​"، موضحاً أن "بيع الطائرات سيساعد في تحقيق أهداف ​السياسة​ الخارجية و​الأمن​ القومي للولايات المتحدة وسيعزز أمن حليف في "​الناتو​".

وأشار البنتاغون إلى أن "بيع الطائرات سيوفر لبولندا قدرات دفاعية ملموسة لصد عدوان في المنطقة".