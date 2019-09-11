سفير ألمانيا بليبيا: ألمانيا تنظم لقاء دوليا حول طرابلس

أعلن سفير ألمانيا بالعاصمة الليبية طرابلس، أوليفر أوفتشا، أن "برلين تبذل جهدا لتنظيم لقاء دولي حول ليبيا قبل نهاية العام الحالي بهدف إعادة الوضع في هذا البلد إلى استقراره"، مشيراً إلى أن "ألمانيا تشعر بالقلق حيال الوضع في ليبيا، وتشارك الكثيرين في ضرورة بذل جهود جديدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا".
ولفت إلى أن "ألأمانيا أجرت عملية تشاور مع الشركاء الدوليين الرئيسيين، وذلك استنادا إلى الخطة المكونة من 3 خطوات قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، لمجلس الأمن"، معرباً عن عن قناعته بـ"أن تؤدي هذه الجهود، بفضل العمل التحضيري الكافي"، إلى "حدث دولي ذي مغزى في فصل الخريف الحالي".
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