مصادر LBC: وزير المال وعد قائد الجيش بصرف اموال الجيش الخاصة بالطعام بين اليوم وغدا

علمت قناة "LBC" أن "قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ سمع من وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ وعدا بصرف اموال الجيش الخاصة بالطعام بين اليوم وغدا".

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