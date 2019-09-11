طقس صيفي متقلب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط

أعلنت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا صيفيا متقلبا نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

وأشارت الى أن ​الطقس​ المتوقع في ​لبنان​ ليوم الخميس غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​، ويوم الجمعة قليل الغيوم صباحا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول ليلا الى غائم مع ضباب على المرتفعات، ويوم السبت غائم جزئيًا يتحوّل تدريجيًا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وتمسي الأجواء مهيأة لتساقط ​أمطار​ متفرقة خاصة شمال البلاد وتكون مترافقة برياح ناشطة".

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