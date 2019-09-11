علي حسن خليل: تقرير بلومبرغ حول سندات لبنان غير مبني على أية وقائع

أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ في حديث تلفزيوني أن "​تقرير​ ​بلومبرغ​ حول سندات ​لبنان​ غير مبني على أية وقائع فالوزارة لم تعلن عن أي إصدار ولم تقم بأي اجراء لرصد الاحتمالات بناء عليه ولافتراض أعلى فوائد في ​العالم​".

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