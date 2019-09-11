الخارجية الروسية: نشارك الدول العربية قلقها إزاء خطط إسرائيل تجاه غور الأردن

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن "​موسكو​ تشارك ​العالم العربي​ قلقه إزاء إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، ​بنيامين نتانياهو​، عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور ​الأردن​". وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن نتانياهو في ​مؤتمر​ صحافي، أنّه في حال انتخابه في ​الانتخابات​ المقرّرة في 17 أيلول الحالي، فسيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال ​البحر الميت​.

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