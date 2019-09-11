عطالله: 630 مليار هو المبلغ لاقفال كل الملفات في وزارة المهجرين

أعلن وزير المهجرين ​غسان عطالله​ في حديث تلفزيوني عن أن "630 مليار هو المبلغ لاقفال كل الملفات في الوزارة من أجل الاستغناء عن الوزارة ونطلب دعم كافة الكتل والوزراء لبدء العمل"، مشيراً إلى "إننا كنا قد استغينا عن الطبقة الاولى من الوزارة هذه السنة على أمل ان نستغني عن الطبقة الثانية السنة المقبلة حنى نصل إلى اقفالها في السنة الثالثة".

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