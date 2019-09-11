التقى وفد مجموعة العمل الفلسطينية وزير التربية والتعليم ال​لبنان​ي ​أكرم شهيب​ في مكتبه في ​وزارة التربية​ في ​بيروت​، بحضور عضو مجلس قيادة الحزب "التقدمي الاشتراكي" مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب ​بهاء أبو كروم​ ومستشار الوزير الأستاذ ​أنور ضو​. وترأس الوفد الفلسطيني أمين سر حركة "فتح" وفصائل ​منظمة التحرير الفلسطينية​ ​فتحي أبو العردات​، حيث شكرت مجموعة العمل الفلسطينية الوزير شهيب على قراراه القاضي بالسماح بتسجيل ​الطلاب​ ​الفلسطينيين​ في ​المدارس​ والمهنيات الرسمية اللبنانية.

وجرى خلال اللقاء التطرق لموضوع العمالة الفلسطينية في لبنان باعتبار شهيب عضوا في اللجنة الوزراية التي تم تشكيلها برئاسة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لدراسة الملف الفلسطيني من كافة جوانبه، حيث أكد شهيب على "موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وللنضال الفلسطيني من أجل تحقيق الأهداف الفلسطينية وفي مقدمتها حق عودة ​اللاجئين​"، وأكد أنه "سيكون داعما ومؤيدا للحقوق المدنية والإنسانية والإجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأنه سيكون إلى جانب تلك الحقوق في الجنة الوزراية عند دراسة الملف".

وجددت المجموعة التي تحدث باسمها ​فتحي ابو العردات​، التأكيد على "المطالب الفلسطينية بضرور تعديل قوانين العمل وإلغاء أجازة العمل للعامل الفلسطيني وحق الفلسطيني بممارسة كافة المهن الحرّة، إضافة إلى قانون التملّك وضرورة تعديله بحيث يسمح للفلسطيني بحق التمّلك والسكن.

كما أكد الوفد ضرورة السماح بإدخال مواد الإعمار و​البناء​ إلى المخميات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة العمل الفلسطينية التقت شهيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.