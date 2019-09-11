MTV: الاسماء المقترحة لتسلم المراكز الشاغرة بالعدل وأجهزة الرقابة القضائية تتحلة بالخبرات اللازمة

لفتت مصادر مطلعة عبر قناة الـ"MTV" أن "الاسماء المقترحة لتسلم المراكز الشاغرة في ​وزارة العدل​ وفي أجهزة الرقابة القضائية يتحلون بالخبرات التي يتمناها كل ​لبنان​ وبناء ​الدولة​ العادلة يبدأ بقصور العدل والاجهزة الرقابية والقضائية".

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