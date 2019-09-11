مقتل جندي بكمين في شمال مالي









اسماء السيد - باماكو: قتل جندي وأصيب سبعة آخرون بجروح في منطقة تمبكتو بشمال مالي في كمين نصبه "مسلحون"، وفق ما علم من مصادر عسكرية ومحلية.

وقال مسؤول في الجيش مقرّه في تمبكتو لفرانس برس "وقعت مهمة مرافقة في كمين نحو الساعة 09,50 على بعد نحو 20 كلم شرقي غوندام (بمنطقة تمبكتو) سقط قتيل وسبعة جرحى اثنان منهم بحالة حرجة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته "كان هجوما مركبا استخدمت فيه عبوة تقليدية الصنع تلاها اطلاق نار".

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وتابع "نفذ الهجوم مسلحون كانوا على سيارة بيك اب. ردت القوات المسلحة المالية ثم وصلت تعزيزات الى غوندام" مشيرا الى انه تم ايداع الجرحى المستشفى العسكري بتمبكتو.

ورفضت وزارة الدفاع التعليق لدى سؤالها.

وقال عمر ازاروك وهو من سكان ديبلا البلدة القريبة من موقع الكمين "رأينا قتيلا والكثير من الجرحى جميعهم جنود ماليون. كما قتل اثنان من الخارجين عن القانون".

وسجّل الهجوم قبل ساعات من توقيع وفد حكومي بتمبكتو "بروتوكول اتفاق" مع ممثلين للقبائل المحلية الذين يتظاهرون منذ عدة ايام للمطالبة بترميم محاور طرقات وتأمين المنطقة التي تواجه اعمال عنف يومية يقترفها "خارجون عن القانون" وجهاديون.