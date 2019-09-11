آلاف المفقودين في الباهاماس بعد الإعصار دوريان









اسماء السيد - ناساو: لا يزال 2500 شخص يعتبرون مفقودين في الباهاماس بعد أكثر من اسبوع من مرور الاعصار المدمر دوريان الذي خلف خمسين قتيلا على الاقل، وفق ما اعلنت اجهزة الطوارىء في الارخبيل الاربعاء.

وقال كارل سميث ممثل وكالة الحالات الطارئة في الباهاماس "حتى الساعة، لا يزال نحو 2500 شخص مدرجين على السجل الحكومي للاشخاص المفقودين"، موضحا أن هذه اللائحة "لم تقارن بعد بسجلات الحكومة حول الاشخاص الذين وضعوا في ملاجىء او تم اجلاؤهم".

ولا يزال شمال ارخبيل الباهاماس غارقا في فوضى كبيرة مع عدم رفع حال الطوارىء حتى الان. ولا تزال الاولوية لاجلاء المنكوبين من الجزر الاكثر تضررا.