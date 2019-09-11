ترمب يحذر إيران

اسماء السيد - واشنطن: حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران الأربعاء من ان تخصيبها اليورانيوم "سيكون خطيرًا جدًا عليها"، في حين بقي موقفه ملتبسًا حيال القضية الحساسة المتمثلة في احتمال رفع العقوبات تمهيدًا لاجتماع مع نظيره حسن روحاني.
وقال في المكتب البيضوي "لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية (...) سيكون التخصيب خطيرًا جدًا عليها". ولدى سؤاله عن رفع جزئي محتمل للعقوبات، أجاب ترمب "سنرى، سنرى".
واضاف "أعتقد أن ايران لديها امكانات مهمة (...) نأمل في التوصل الى اتفاق" وأعاد تأكيد اقتناعه بأن طهران "ترغب في التوصل الى اتفاق".
ورفضت إيران مجددا الأربعاء فكرة عقد اجتماع بين رئيسي الدولتين بدون رفع العقوبات.
وقال مندوب ايران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي في مقابلة نشرتها وكالة الانباء الايرانية الرسمية "ما لم تكف أميركا عن إرهابها الاقتصادي ضد ايران فان مسألة التفاوض معها غير واردة".
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