بالصور.. الشرقية تحتفل بعيدها القومي في استاد الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، احتفالات المحافظة بعيدها القومي، في استاد الزقازيق الرياضي، بحضور كل من الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، واللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، واللواء حسين الجندي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأجهزة الأمنية والرقابية، ونواب البرلمان.

وقال المحافظ، إن ذكرى العيد القومي ستظل خالدة في ذاكرة كل شرقاوي، بعدما استطاع الزعيم أحمد عرابي أن يُعبر عن آمال الأمة ويتحدى قوى البطش والاستبداد، موضحًا أن المحافظة استقبلت احتفالاتها بافتتاح 50 مشروعًا، بإجمالي تكلفة مليار و145 مليون جنيه، بمختلف القطاعات التنموية والخدمية.

بدأت الاحتفالية باستعراض طابور العرض الرياضي ودخول حملة الأعلام وعرض علم مصر والشرقية بطول 50 مترًا، أعقبها مشاركة طالبات كلية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق بعروض رياضية، ومديرية الشباب والرياضة بعروض لألعاب الهوكي والكاراتيه، ودخول المشروع القومي للناشئين وأبطال الهوكي، وفرق المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي والكاراتيه.