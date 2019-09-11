إعادة إعمار مسجد تاريخي دمره داعش بالعراق

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" ، الأربعاء ، أن إعادة إعمار جامع النوري بمدينة الموصل العراقية ، في دمره تنظيم داعش الإرهابي عام 2017 ، ستبدأ اجتماعات العام المقبل.

الاتفاق على الجدول الزمني لإقامة المسجد الذي يعود تاريخه للقرن الثاني عشر ، الذي عُقد في باريس بين مديري اليونسكو.

ستين خطة الإعمار التي أعلن عنها في عام 2018

، الجزء الأبرز من مشروع تقوده اليونسكو بكلفة 100 مليون دولار لإعادة إعمار تراث الموصل.

ويمثل مشروع "إحياء روح الموصل"

تقوم "فرانس برس" عن أودري أزولاي قولها: "اليوم اتفقنا على الجدول الزمني.

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في عام 2014 ، ظهر زعيم

داعش ، أو ما يسمى بزعامة أبو بكر الصديق ، أي أن يفجره متطرفو داعش في يونيو 2017 مع اقتراب القوات العراقية.

ونود قرار اختيار الموصل لمشروع إعادة الإعمار.

وقالت أزولاي "اخترنا الموصل كرمز، لأن الموصل قبل الصراع كانت مدينة تنوع، مدينة تسامح، بل أكثر من التسامح، مدينة يعيش فيها الناس معا ويعرفون بعضهم البعض بغض النظر عن الطوائف والانتماءات الدينية".

وشددت أزولاي على أنها طلبت تخصيص جزء من مبلغ المائة مليون دولار لإعادة بناء كنيس يهودي ومواقع دينية مسيحية.