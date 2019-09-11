القضاء الإسكتلندي يوجه صفعة موجعة جديدة إلى رئيس الوزراء البريطاني

وجهت المحكمة المدنية العليا في اسكتلندا ضربة مؤلمة جديدة إلى خطط رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بشأن "بريكست"، إذ أقرت بعدم شرعية قراره تعليق عمل البرلمان. وأصدرت المحكمة، اليوم الأربعاء، قرارا ينص على أن الاقتراح المقدم من جونسون إلى الملكة إليزابيث الثانية لتعليق عمل البرلمان، من الاثنين الماضي حتى 14 أكتوبر، مخالف للقانون، لأنه يهدف إلى حرمان المشرعين من الوقت المطلوب لدراسة ملف الانسحاب من الاتحاد الأوروبي على النحو اللازم. الاقتراح المقدم من جونسون إلى الملكة إليزابيث الثانية لتعليق عمل البرلمان، من الاثنين الماضي حتى 14 أكتوبر، مخالف للقانون، لأنه يهدف إلى حرمان المشرعين من الوقت المطلوب لدراسة ملف الانسحاب من الاتحاد الأوروبي على النحو اللازم. Advertisements وجاء هذا الحكم دعما لدعوى قدمها 79 شخصا 78 منهم أعضاء في البرلمان البريطاني. وأعربت الحكومة البريطانية على لسان متحدث باسمها عن خيبة أملها إزاء هذا الحكم، مؤكدة نيتها تقديم استئناف عليه إلى المحكمة

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