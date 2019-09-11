انتقادات فلسطينية حادة للسفير القطري في غزة

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن تصريحات رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، السفير محمد العمادي، "ليست في وقتها، ولا تخدم ولا تصب في مصلحة دفع مسار إنهاء الانقسام إلى الأمام".

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة، رمزي

رباح، إن تصريحات العمادي "في تقديري مسيئة للفلسطينيين والمصريين، وهذا مستغرب بأن يصدر عن سفير لقطر"، مضيفا: "رأينا أن الإخوة في قطر، إذا أرادوا أن يساعدوا الشعب الفلسطيني، هذا لا يعني أن تتحول هذه المساعدات لإغراق الفلسطينيين في أوصاف مسيئة لهم، وأيضا لأصدقائهم وأشقائهم العرب، وتحديدا في مصر".

وطالب رباح الحكومة القطرية بأن تسحب تصريحات سفيرها وتصوبها بإعادة التأكيد على دعم الشعب الفلسطيني "من أجل انتزاع حقوق شعبنا في إقامة دولته والقدس العاصمة".