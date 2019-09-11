الصين تستدعي رسميًا سفير ألمانيا بسبب احتجاجات هونغ كونغ

استدعت الصين رسميا، اليوم الأربعاء، السفير الألماني في بكين، بسبب لقاء الناشط البارز في الحركة الاحتجاجية بهونج كونج، جوشوا وونج، بساسة ألمان، خلال زيارته لألمانيا.

وقال السفير الصيني في ألمانيا، وو كين، أمام الصحافيين في برلين: "أعربنا عن استيائنا البالغ".

وأضاف كين أن لقاء وونج مع وزير الخارجية الألماني هايكو

ماس وساسة ألمان آخرين، ستكون لها عواقب سلبية على العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية حثت أكثر من مرة على منع وونغ من دخول ألمانيا.

Advertisements

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد ذكرت في وقت سابق اليوم، ردا على

استفسار، أن السفير الألماني في بكين كان يجري محادثات في وزارة الخارجية الصينية.

ووصل وونغ إلى برلين مساء الاثنين، وأجرى محادثات مع وزير الخارجية الألماني في حفل نظمته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وطالب وونغ الحكومة الألمانية بإدانة واضحة لعنف الشرطة، وإساءة استخدام السلطة.

وصرح وونغ، اليوم الأربعاء، أمام المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين، بأنه على ألمانيا أيضا تعليق صادرات التسليح لشرطة مكافحة الشغب في هونج كونج.