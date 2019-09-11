تحقيق فرنسي يكشف مزيدًا من ضحايا إبستاين

كشف تحقيق فرنسي عن 3 ضحايا جدد للملياردير الأمريكي الراحل، جيفري إبستاين، المتهم بالتحرش جنسيا بالقاصرات والاتجار بخدماتهن.
وأكدت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن ثلاث نساء في البلاد أعلنّ أنهن كن ضحايا الملياردير الأمريكي، الذي أثارت وفاته الغامضة داخلزنزانته في سجن بنيويورك الشهر الماضي تساؤلات جدية.
وذكرت الشرطة أن النساء قدمن إفاداتهن إلى المدعين خلال الأسابيع الأخيرة، مناشدة ضحايا وشهود عيان آخرين الخروج من الظل وإبلاغ السلطات عن مخالفات إبستاين.
وجاء ذلك في إطار تحقيق أطلقته فرنسا للكشف عما إذا كان إبستاين ارتكب جرائم جنسية في أراضيها.
ولم تكشف السلطات الفرنسية بعد عن أسماء مشتبه فيهم ضمن تحقيقها، لكن من المفترض أن من بينهم وكيل الأزياء الفرنسي، جان لوك برونيل، الذي سبق أن اتهمته إحدى ضحايا إبشتاين بممارسة الجنس معها عندما كانت قاصرا.
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