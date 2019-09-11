أنور قرقاش: قوة العرب يعززها نجاح مصر

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن قوة العرب يعززها نجاح مصر، مشدداً على أنها تستعيد عافيتها وتعزز موقعها، وقادرة على مواجهة التحديات والتطلعات وماضية في الطريق الصحيح.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «مع كل زيارة إلى القاهرة أرى أن مصر الشقيقة تستعيد عافيتها وتعزز موقعها، المؤشرات مشجعة والمشهد الاقتصادي والاستثماري والسياحي متصاعد ومشجع، مصر قادرة على مواجهة التحديات والتطلعات، وهي ماضية في الطريق الصحيح، قوة العرب يعززها نجاح مصر».

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