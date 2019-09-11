طائرات الاحتلال تقصف القطاع.. صواريخ غزة تجبر نتنياهو على ترك المنصة أثناء تجمع انتخابي

غزة (الاتحاد)

أظهرت لقطات تلفزيونية اندفاع حراس نحو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإبعاده عن منصة كان يقف عليها، أثناء تجمع انتخابي في جنوب إسرائيل، أمس الأول، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار للتحذير من هجوم صاروخي محتمل من غزة.

ولم يُصب نتنياهو بأذى وعاد بعدها بدقائق لمواصلة كلمته، التي كان يبثها حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه على الهواء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

غير أن هذه الواقعة، التي جاءت قبل أسبوع واحد من الانتخابات، أثارت اتهامات من خصومه السياسيين بأنه لم يفعل ما يكفي لوقف الهجمات الصاروخية، عبر الحدود، على جنوب إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أُطلقا من قطاع غزة باتجاه مدينة أسدود، حيث كان مقر التجمع الانتخابي، ومدينة عسقلان الساحلية جنوبي أسدود، وإن نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ تصدى لهما. وفي وقت لاحق أمس، قصفت طائرات إسرائيلية قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه استهدف 15 هدفاً، منها منشأة لتصنيع الأسلحة، ومجمع بحري يستخدمه نشطاء، وأنفاق تابعة لحركة (حماس).

وتابع البيان أن الجيش «سيواصل تحميل حماس مسؤوليّة كل ما يصدر من قطاع غزة». وقال مصدر أمني تابع لحماس في غزة: «نفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع للمقاومة في شمال وجنوب قطاع غزة ومقراً للشرطة البحرية ومنزلاً (غير مأهول) في دير البلح (جنوب القطاع)، وأسفر هذا العدوان عن وقوع أضرار مادية من دون إصابات». وأكد مصدر قريب من الغرفة المشتركة التي تضم الأجنحة العسكرية للفصائل، أن «المضادات الأرضية التابعة للمقاومة تصدت لطائرات الاحتلال المغيرة».

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من قطاع غزة أمس، على جنوب إسرائيل، في استمرار للتوتر لليوم الثاني على التوالي.

وقال الجيش، في بيان:«متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في غلاف غزة، تم رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل» دون أن يتحدث عن إصابات أو أضرار.

وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف مدفعية، أمس، على أطراف شمال قطاع غزة، رداً على إطلاق ثلاث قذائف صاروخية.