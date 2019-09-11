ترامب يكشف أسباب إقالة مستشاره للأمن القومي بولتون

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الأسباب الحقيقية وراء إقالة مستشاره للأمن القومي جون بولتون.

وقال ترامب، في أول توضيح له حول أسباب إقالة بولتون، إن الأخير "ليس ذكياً" خصوصاً في تصريحاته التي اعتبرت تهديداً لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وانتقد الرئيس الأميركي علاقة بولتون المتوترة مع زعيم كوريا الشمالية الذي التقاه ترامب ثلاث مرات لإجراء محادثات بشأن ترسانة بيونج يانج النووية ووصفه مراراً بأنه "صديق".

وقال ترامب إن الخلاف بينه وبين مستشاره السابق يعود إلى مطلع 2018 عندما قال بولتون إن إزالة أسلحة ليبيا النووية في ظل حكم الزعيم معمر القذافي يجب أن تكون نموذجاً لكوريا الشمالية.

وكان بولتون يشير إلى تعاون القذافي الكامل مع المجتمع الدولي. إلا أن تصريحاته اعتبرت تهديداً لكيم لأن القذافي أطيح به في 2011 إثر احتجاجات دموية.

وصرح ترامب للمراسلين الصحافيين في البيت الأبيض "لم يكن ذلك تصريحاً جيداً .. فقط انظروا إلى ما حدث للقذافي".

اقرأ أيضاً... ترامب يؤكد إقالة مستشاره للأمن القومي وبولتون يقول إنه استقال

Advertisements

وأضاف "لقد تراجعنا بشكل سيء للغاية عندما تحدث جون بولتون عن النموذج الليبي .. فهو يستخدمه للتوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية".

وقال ترامب إن كيم "لم يكن يريد التعامل مع جون بولتون" بعد ذلك "وأنا لا ألوم كيم".

وتابع "هذا لا يدل على الصرامة بل على عدم الذكاء".

وأشار إلى أنه اختلف كذلك مع بولتون بشأن تشجيعه على غزو العراق، موضحاً أن مستشاره السابق "شخص كانت لي معه علاقة جيدة، ولكنه لم يكن على علاقة جيدة بأعضاء الإدارة الذين أعتبرهم مهمين جداً .. وكما تعلمون فإن جون لم يكن موافقاً على ما كانوا يفعلونه".

وأكد ترامب أن لديه خمسة مرشحين لخلافة بولتون، ويتوقع أن يعين خلفاً له الأسبوع المقبل.

وسيكون هذا رابع مستشار للأمن القومي خلال ولاية ترامب. وينفي بولتون إقالته ويقول إنه استقال.