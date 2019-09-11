2500 شخص في عداد المفقودين جراء إعصار "دوريان"

لا يزال 2500 شخص في عداد المفقودين في الباهاما بعد أكثر من أسبوع من مرور الإعصار المدمر "دوريان" الذي خلف خمسين قتيلاً على الأقل، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ في الأرخبيل، اليوم الأربعاء.
وقال كارل سميث ممثل وكالة الحالات الطارئة في الباهاما "حتى الساعة، لا يزال نحو 2500 شخص مدرجين على السجل الحكومي للأشخاص المفقودين"، موضحاً أن هذه اللائحة "لم تقارن بعد بسجلات الحكومة حول الأشخاص الذين وضعوا في ملاجئ أو تم إجلاؤهم".
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ولا يزال شمال أرخبيل الباهاما غارقاً في فوضى كبيرة مع عدم رفع حالة الطوارئ حتى الآن.
كما لا تزال الأولوية لإجلاء المنكوبين من الجزر الأكثر تضرراً.
وضرب "دوريان" الأرخبيل بقوة مصحوباً برياح شديدة وأمطار غزيرة مخلفاً دماراً كبيراً في المنازل والممتلكات والبنى التحتية قبل أن يتوجه إلى سواجل الولايات المتحدة.
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