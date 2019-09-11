موسكو: خطط نتنياهو لضم أراض فلسطينية تؤدي إلى زيادة التوتر

حذرت روسيا، اليوم الأربعاء، من أن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة يمكن أن يؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة.

وعبرت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها بشأن الخطة الإسرائيلية. وقالت إن تنفيذها يمكن أن يؤدي إلى "تزايد التوتر بشكل حاد في المنطقة ويقوض آمال التوصل إلى خطة سلام".

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وأعلن نتنياهو، أمس الثلاثاء، نيته "بسط السيادة الإسرائيلية" على غور الأردن وشمال البحر الميت إذا فاز في الانتخابات التي تجرى يوم 17 سبتمبر الجاري.

وقد أثارت هذه التصريحات الاستنكار وغلإدانة من قبل العديد من الدول العربية والغربية والمنظمات الدولية.