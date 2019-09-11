ترامب محذراً إيران: تخصيب اليورانيوم سيكون خطيراً عليكم

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إيران من أن المضي في تخصيب اليورانيوم سيكون خطيراً عليها.
وقال للصحفيين في البيت الأبيض "لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية (...) سيكون التخصيب خطيراً جداً عليها".
وأضاف "أعتقد أن إيران لديها إمكانات مهمة (...) نأمل في التوصل إلى اتفاق" وأعاد تأكيد اقتناعه بأن طهران "ترغب في التوصل إلى اتفاق".
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وأوضح ترامب إنه يعتقد أن إيران تريد إبرام اتفاق مع واشنطن بخصوص برنامجها النووي.
وأضاف أنه لا يبحث الاجتماع مع الرئيس الإيراني في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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