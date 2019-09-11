رئيس وزراء كندا يحل البرلمان تمهيداً لانتخابات عامة

أعلن رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، حل مجلس العموم معطياً إشارة الانطلاق لحملة الانتخابات التشريعية الكندية في 21 أكتوبر.

والتقى ترودو، المرشح لولاية ثانية، الحاكمة العامة لكندا جولي باييت لكي يطلب منها حل مجلس العموم في البرلمان بموجب دورها كممثلة للملكة اليزابيث الثانية رئيسة الدولة.

وقال ترودو أمام الصحافيين "لقد التقيت الحاكمة العامة التي وافقت على طلبي حل البرلمان".

وبدأ الزعيم الليبرالي، البالغ من العمر 47 عاماً، حملته بتقدم طفيف على المحافظين بزعامة أندرو شير في استطلاعات الرأي.

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وواجه ترودو، خلال الأشهر الماضية، فضيحة فساد بخصوص تحقيقات ضد شركة "إس إن سي لافالين" الكندية في تهم فساد ورشاوى.

ويواجه ترودو اتهاماً بمحاولة وقف التحقيقات، التي كانت تجريها وزيرة العدل السابقة وقدامى المحاربين المُستقيلة من حكومته جودي ويلسون.

وكانت ويلسون أعلنت استقالتها من منصبها بعد الاتهامات التي وجهت لها بالخضوع لضغط حكومي لغض الطرف ووقف التحقيقات القضائية ضد إحدى الشركات المتهمة بالفساد.

ولم تكشف ويلسون عن السبب الرئيسي وراء استقالتها.

وكانت لجنة قيم قد خلصت في منتصف أغسطس الماضي إلى أن ترودو تصرف بشكل خاطئ في هذه القضية.