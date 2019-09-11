بالصور شاهد - التغير الكبير الذي طرأ على برج التجارة العالمي قبل هجمات 11 سبتمبر وحتى اليوم

في الذكرى الثامنة عشرة للهجمات المدمرة التي ضربت أمريكا في 11 سبتمبر/أيلول، نشرت صحيفة Business Insider الأمريكية صوراً توضح مدى التغير الذي طرأ على الحي المالي في مانهاتن، حين أعادت المدينة بناء نفسها من الصفر.



وأسفرت الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر/أيلول من عام 2001، عن مقتل حوالي 3 آلاف أمريكي، وتسبب في تغييراتٍ لا حصر لها في الولايات المتحدة.



وتسببت كذلك في إحداث تغييراتٍ جذرية في مدينة نيويورك.



وأدت إلى إنشاء وزارة الأمن الداخلي، ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، وإصدار قانون باتريوت.



وتعرض هذه الصورة مشهداً مأخوذاً بالتصوير الجوي للبرجين، في يومٍ هادئ في يونيو/حزيران من عام 1999.





لكنَّ هذا الأفق تغيَّر تغيُّراً مروعاً بعد حوالي عامين.

ويمكنكم هنا رؤية الفارق الكبير بين الصورة العليا، التي التُقطت في 30 أغسطس/آب من عام



2001، والصورة السفلية، التي التُقِطت من الموقع بعد الهجمات بـ16 يوماً.



وقد استغرقت مهمة البحث بين الأنقاض عدة أشهر من رجال الإنقاذ.



وفي ديسمبر/كانون الأول من عام 2003، كُشِف النقاب أخيراً عن تصميم مركز التجارة العالمي الجديد، الذي يحمل اسم One World Trade Centre.

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وبالإضافة إلى مبنى One World Trade Centre الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 533 متراً، كان الموقع في التصميم يضم أربعة مبانٍ أخرى تابعة لمركز التجارة العالمي، ونصباً تذكارياً ومتحفاً خاصاً بأحداث 11 سبتمبر/أيلول، ومركز Ronald O. Perelman Performing Arts Center، ومحطة WTC Transportation Hub، وحديقة Liberty Park.



وشهدت ذكرى الهجمات في عام 2006 إطلاق أشعة من الضوء في المكان الذي كان يوجد فيه البرجان المنهاران. وما زالت هذه الأضواء تُطلَق في ذكرى الهجمات من كل عام.

وفي أواخر عام 2007، كان الموقع ما زال على نفس حالته تقريباً، إذ تعطلت عمليات البناء بسبب دعاوى قضائية وتجاوزات في الميزانية وتغييرات التصميم وحالة ركود.



وفي عام 2009، بدأت شلالات النصب التذكاري في التبلور.

وكان مركز One World Trade Center، المعروف كذلك باسم «برج الحرية»، قد بدأ للتو النهوض من تحت الأنقاض آنذاك.

المصدر: عربي بوست