كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاولات حوثية جديدة لإخضاع اليمن لإيران (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت فضائية "مداد نيوز"، تقريرًا يسلط الضوء على محاولات ضغط ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على الأساتذة ومدراء المؤسسات التعليمية، من أجل ترديد ما يسمى "قسم الولاية".

وأوضحت مصادر يمنية وفقاً للعربية، أن القسم، الذي تريد الميليشيات ترديده، بدلا من النشيد الوطني، يكرس الطائفية ويمجد رموز الجماعة الموالية لإيران.

ويؤكد التقرير أن جرائم ميليشيات الحوثي في اليمن لا تتوقف عند ممارساتها العسكرية على الأرض، بل تتجاوزها إلى المدارس، حيث تعمل على تحويل قاعات الدروس إلى ساحات حرب من نوع آخر، بسلاح ذخيرته هذه المرة في محاولة اللعب بعقول التلاميذ.

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وأضافت المصادر إلى أن مليشيات الحوثي تجري منذ أيام اجتماعات مكثفة في مناطق سيطرتها، استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وأوضحت تلك المصادر أن مدراء المدارس والأساتذة يخضعون لضغط كبير من تلك الميليشيات، لإلزام الطلبة بترديد ما يسمى بقسم الولاية في طوابير الصباح، بدلا من النشيد الوطني، وهو قسم يدين بالولاء لقادة ميليشيات الحوثي ويكرس الطائفية.

هذه العادة قد سبق أن أطلقتها تلك الميليشيات في محافظة صعدة، وتحاول تعميمها على المناطق الخاضعة لسيطرتها، لكن جرائم الحوثي بحق التلاميذ اليمنيين لم تتوقف عند هذا الحد، إذ أكدت المصادر التربوية أن الميليشيات الحوثي قامت بإجراء أكثر من 200 تعديل على المناهج الدراسية، وهي خطوة أقرتها دون الرجوع للجنة المناهج.