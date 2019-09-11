كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبات واشنطن الجديدة تُنهك الجهاز الأمني لـ "حزب الله" اللبناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الثلاثاء، عن عقوبات جديدة شملت 15 قيادياً وفرداً وكياناً تابعين لجماعات منها مليشيات حزب الله اللبناني، وحماس، إلى جانب داعش، والقاعدة، والحرس الثوري الإيراني.

واستهدفت العقوبات الجديدة، شخصيات قيادية في مواقع قرار داخل الحزب اللبناني، أبرز أذرع إيران في المنطقة والعالم، مثل القيادي في مجلس الجهاد التابع لحزب الله والمسؤول عن العمليات العسكرية في جنوب لبنان علي كركي، والقياديين في مجلس حزب الله إبراهيم عقيل ومحمد حيدر النائب السابق في البرلمان، والمشرف على وحدات أسلحة الحزب في سوريا ووحدة الصواريخ فؤاد شكر، المستشار العسكري المقرب من أمين عام الحزب حسن نصرالله.

وأشار موقع "جنوبية" اللبناني، إلى أن التصنيف الجديد شمل شخصيات بارزة على علاقة بالجهاز الأمني والعسكري في ميليشيا حزب الله، وهي أسماء غير معروفة في الوسط المحلّي، ما يؤكد الاختراق الأمريكي لجهاز أمن الحزب من جهة، وتدرّج مسار العقوبات الأمريكية واتساعها لتشمل كيانات وشخصيات على عدّة مستويات في الحزب من جهة ثانية.