كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن توافق على بيع 32 مقاتلة "إف-35" لبولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت اليوم الأربعاء وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة وافقت على بيع 32 مقاتلة من طراز "إف-35" لبولندا، في صفقة قيمتها 6.5 مليار دولار.
وجاء في بيان وكالة التعاون في مجال الأمن والدفاع التابعة للبنتاغون، اليوم الأربعاء، "طلبت بولندا شراء اثنين وثلاثين (32) طائرة مقاتلة تقليدية من طراز إف-35 جوينت سترايك فايتر، وثلاث وثلاثين (33) محركا من طراز برات آند ويتني إف-135".
وأضاف البيان أن "التكلفة المقدرة هي 6.5 مليار دولار."، مشيراً إلى أن الوكالة أخطرت الكونغرس، أمس الثلاثاء، بالصفقة المحتملة.
وفي يونيو وقع رئيسا الولايات المتحدة وبولندا على اتفاقية دفاع، والتي تنطوي على زيادة في عدد العسكريين في بولندا بمقدار ألف شخص. بالإضافة إلى ذلك، قال إن بولندا تجري تحديثًا عسكريًا و"تخطط لشراء 32 مقاتلة من طراز إف-35".
واتفقت أيضا الولايات المتحدة وبولندا على نشر سرب من طائرات الاستطلاع الأمريكية من طراز MQ-9 على الأراضي البولندية، وهو ما تعتبره روسيا ضمن خطط الناتو التوسعية التي يجب الرد عليها.
وتعتبر القيادة الروسية أن هناك تهديدات من حلف الناتو وخاصة في القسم الشرقي من أوروبا، على مستوى الصواريخ وعلى مستوى القاذفات، وتسعى موسكو لمواجهة هذه التهديدات بالشكل الأمثل، حيث كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في عام 2017 أن روسيا "ستعطي على كل هذه الإجراءات ردا مناسبا، وهذا سيعني، ليس شيئا أخر سوى، جولة أخرى من سباق التسلح. في نفس الوقت ، سيكون ردنا أرخص بكثير، فالأجهزة قد تكون أكثر خشونة، لكنها ستكون فعالة، ونحن سنبقى على هذا ما يسمى بالتوازن الاستراتيجي.. هذا أمر مهما جدا".
ما هي ميزات المقاتلة الشبح "اف-35"
ببساطة، F-35 من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، هي آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في المجال الحربي، فهي الطائرة الأكثر تقدما في الجيش الأميركي بل والعالم.
ويتراوح سعر الطائرة من 100 مليون إلى 122 مليون دولار أميركي، وفقا لنوع الإصدار.
وتنتمي F-35 إلى الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة، وهو الجيل الأحدث من المقاتلات، وتتميز طائراته بأنها شبحية، وتتمتع بأنظمة إلكترونية أكثر تطورا عن الجيل الرابع.
والطائرات الشبحية تصنع من مواد تجعلها هدفا صعبا أمام رصد الردارات، ما يتيح لها إنجاز مهمتها متخفية.
وتتميز F-35 بسرعتها الفائقة، والتي تصل لـ 1200 ميل في الساعة، والفضل في ذلك لمحركها المتطور.
وتتمتع F-35 بميزة الإقلاع والهبوط العمودي، أي أنها قد لا تحتاج إلى مدرج هبوط للهبوط أو الانطلاق، وذلك بعكس شقيقتها الأقدم F-22.
وتحتوي F-35 على أجهزة استشعار متطورة أكثر من أي طراز آخر، تستطيع بها التقدم ومسك زمام المعركة مقارنة بالطائرات المعادية.
وتستطيع F-35 حمل صواريخ واختراق أرض العدو أفضل من أي طائرة أخرى، ففي حالتها الشبحية تسطيع حمل ذخائر داخلية تزن نحو 5،700 باوند.
أما في وضعيتها القسوى أو Beast Mode، فإنها قد تحمل ذخائر داخلية وخارجية يصل وزنها إلى 22 ألف باوند.
وتمتلك F-35 أسلحة الحرب الإلكترونية الأكثر تطورا، ما يمكنها من تحديد وتتبع طائرات العدو وتعطيل الهجمات بكفاءة، بالإضافة إلى مشاركتها المعلومات مع الوحدات البحرية والبرية.
أما من الداخل، فإن F-35 تمتلك تكنولوجيا لا تجد مثيلها في الطائرات الأخرى، من ضمنها الخوذة التي يصل سعرها إلى 400 ألف دولار!.
وتمكن هذه الخوذة باهظة الثمن الطيار من رؤية الأرض من أسفله، بل رؤية كل الاتجاهات دون أن يعيق رؤيته أي جزء من الطائرة، بالإضافة إلى خاصية الـ X-ray.
وحاولت بعض الدول الأخرى تصنيع طائرات من الجيل الخامس تضاهي المقاتلة الأميركية، مثل طائرة J-31 الصينية، لكن يرى المراقبون أن الأفضلية للـ F-35 بكل تأكيد.