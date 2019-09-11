كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن توافق على بيع 32 مقاتلة "إف-35" لبولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اليوم الأربعاء وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة وافقت على بيع 32 مقاتلة من طراز "إف-35" لبولندا، في صفقة قيمتها 6.5 مليار دولار.

وجاء في بيان وكالة التعاون في مجال الأمن والدفاع التابعة للبنتاغون، اليوم الأربعاء، "طلبت بولندا شراء اثنين وثلاثين (32) طائرة مقاتلة تقليدية من طراز إف-35 جوينت سترايك فايتر، وثلاث وثلاثين (33) محركا من طراز برات آند ويتني إف-135".

وأضاف البيان أن "التكلفة المقدرة هي 6.5 مليار دولار."، مشيراً إلى أن الوكالة أخطرت الكونغرس، أمس الثلاثاء، بالصفقة المحتملة.

وفي يونيو وقع رئيسا الولايات المتحدة وبولندا على اتفاقية دفاع، والتي تنطوي على زيادة في عدد العسكريين في بولندا بمقدار ألف شخص. بالإضافة إلى ذلك، قال إن بولندا تجري تحديثًا عسكريًا و"تخطط لشراء 32 مقاتلة من طراز إف-35".

واتفقت أيضا الولايات المتحدة وبولندا على نشر سرب من طائرات الاستطلاع الأمريكية من طراز MQ-9 على الأراضي البولندية، وهو ما تعتبره روسيا ضمن خطط الناتو التوسعية التي يجب الرد عليها.

وتعتبر القيادة الروسية أن هناك تهديدات من حلف الناتو وخاصة في القسم الشرقي من أوروبا، على مستوى الصواريخ وعلى مستوى القاذفات، وتسعى موسكو لمواجهة هذه التهديدات بالشكل الأمثل، حيث كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في عام 2017 أن روسيا "ستعطي على كل هذه الإجراءات ردا مناسبا، وهذا سيعني، ليس شيئا أخر سوى، جولة أخرى من سباق التسلح. في نفس الوقت ، سيكون ردنا أرخص بكثير، فالأجهزة قد تكون أكثر خشونة، لكنها ستكون فعالة، ونحن سنبقى على هذا ما يسمى بالتوازن الاستراتيجي.. هذا أمر مهما جدا".