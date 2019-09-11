شارك رد خاليلوزتش على أحد الصحافيين.. بلهندة يسخر من حمد الله عبر “انستغرام”

سخر الدولي المغربي يونس بلهندة المحترف في صفوف غلطة سراي التركي، من المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب فريق النصر السعودي.

وشارك بلهندة “ستوري” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، يتضمن مقطع فيديو للبوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، عندما رد على سؤال أحد الصحافيين، حول إمكانية استدعاء حمد الله لحمل قميص المنتخب.

واعتبر الصحافي في سؤاله الموجه لخاليلوزيتش، في الندوة الصحافية التي أعقبت نهاية مباراة “أسود الأطلس” ضد النيجر، أمس الثلاثاء، اعتبر حمد الله من أفضل المهاجمين في العالم، مما أدى إلى استغراب المدرب البوسني.

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ونشر بلهندة بنوع من السخرية، مشهد استغراب خاليلوزيتش من سؤال الصحافي، مما أعاد للواجهة الخلاف. الذي نشب بين حمد الله وبعض لاعبي المنتخب الوطني، خلال التجمع الإعدادي لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019.

وأقدم حمد الله على مغادرة معسكر الأسود، بعدما تقدم لتسديد ركلة جزاء في اللقاء الودي ضد غامبيا، قبل أن يحرمه فيصل فجر من ذلك، ليقرر مهاجم النصر، ترك معسكر المنتخب، بسبب التهميش والميز الذي طاله من بعض العناصر الوطنية.