ملف”شمهروش” .. محامي الضحية الدانماركية يجدد طلب استدعاء الرميد والمغراوي – فيديو

جدد خالد الفتاوي محامي الضحية الدانماركية في ملف حريمة “شمهروش”، ملتمسه بإدخال كل من الشيخ محمد المغراوي بصفته ممثلا لجمعية دور القرآن ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، كطرفين في القضية.

وقال الفتاوي في تقديمه لللملتمس بالجلسة الثانية للطور الإستئنافي، إن ملتمسه اليوم قدمه بتنسيق مع هيئة الدفاع الدنماركية التي تتابع القضية، ويقضي بإدخال المغراوي في الملف لكون عدد من المتهمين قد درسوا بهذه الدور وتلقوا بها فكرا متشددا، وأن الشيخ كان يقدم نفسه “بوجهين” أحدهما يخالف خصوصيات التدين المغربي والمذهب المالكي.

كما دعا المحامي إلى ضم الرميد إلى الملف بسبب قراره بإعادة فتح دور القرآن عقب قرار لوكيل الملك بإقفال دار القرآن، وكذا لتصريحاته حول السياحة والدين بمدينة مراكش.

وأرجأت المحكمة النظر في القضية والبث في طلبات دفاع الضحايا إلى جلسة الأسبوع المقبل.