نتنياهو: "الصرامة" الأمريكية إزاء إيران لن تتأثر بإقالة بولتون

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رويترزالأربعاء 2019/9/11 10:39 م بتوقيت أبوظبي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - أرشيفية
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن موقف الإدارة الأمريكية الصارم إزاء إيران لن يتأثر بإقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.
وقال نتنياهو، إنه "لا يساوره الشك في أي وضع... سيتخذ الرئيس (دونالد) ترامب وإدارته موقفا متشددا جدا جدا إزاء إيران".
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إعلان الخزانة الأمريكية أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة على مليشيا الحرس الثوري الإيراني بعد إقالة بولتون، دليل على موقف واشنطن الصارم.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت، عقب إقالة بولتون، عقوبات جديدة تشمل 15 قياديا وفردا وكيانا من حماس وتنظيم داعش والقاعدة ومليشيا الحرس الثوري الإيراني.
وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني دون شروط مسبقة مع استمرار حملة "الضغوط القصوى" على طهران.
ووصف ترامب العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة بالأمر الذي يعزز قدرة الولايات المتحدة على استهداف الإرهابيين وأنصارهم بالعقوبات.
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