ترامب يستبعد الاجتماع مع روحاني في الأمم المتحدة

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، الاجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقال ترامب في تصريحات: "لا أبحث الاجتماع مع نظيري الإيراني في الجمعية العامة للأمم المتحدة"، محذرا طهران من "عواقب مواصلة تخصيب اليورانيوم".

وأوضح الرئيس الأمريكي "أعتقد أن إيران تريد التوصل لاتفاق"، وتابع "منفتحون على إبرام اتفاق مع طهران، وسنرى ما سيحدث فيما يتعلق بتخفيف العقوبات عليها للتوصل إلى تسوية".



Advertisements

وشدد ترامب في تصريحاته حول الملف الإيراني، على أنه "لا يمكن أن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي".



وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أمس، الثلاثاء، تركيب طهران لأجهزة طرد مركزي متطورة لديها بهدف تخصيب اليورانيوم.



في حين لم تعلن بعد الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة عن بدء ضخ غاز سداسي فلورايد اليورانيوم (اللازم للتخصيب) داخل أجهزة الطرد المركزي، لكن الاستعدادات تبدو واضحة نحو مزيد من الانتهاكات النووية من جانب طهران.



واعتبرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نسختها الفارسية ضمن تقرير لها، الثلاثاء، أن الخطوة الإيرانية الثالثة تعد الأكثر إثارة للمخاوف دولياً بعد إعلان طهران بدء تخليها تدريجياً عن التزاماتها النووية، وذلك بسبب تجاوز القيود المفروضة على البحث والتطوير ضمن البرنامج النووي الإيراني.

