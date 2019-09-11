ترامب: الصين قدمت "لفتة طيبة" في استبعاد بعض المنتجات الأمريكية من رسوم جمركية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن الصين قدمت ”لفتة طيبة“ باستبعاد منتجات أمريكية من رسوم جمركية إضافية وذلك قبل اجتماع مرتقب يهدف إلى نزع فتيل حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأدلى ترامب بهذا التعقيب في تعليقات إلى الصحفيين في البيت الأبيض. ومن المتوقع أن يجتمع مفاوضون تجاريون من البلدين في واشنطن في وقت لاحق هذا الشهر، لكن لم يتم الإعلان عن موعد محدد.

وأعلنت الصين يوم الأربعاء عن أول مجموعة من الاستثناءات من الرسوم الجمركية وتشمل 16 نوعا من المنتجات الأمريكية.