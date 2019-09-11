موسكو تحذر من أن خطط نتانياهو قد تؤدي إلى "تزايد التوتر بشكل حاد"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو

حذرت روسيا الاربعاء من أن اعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو نيته ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة يمكن أن يؤدي إلى تزايد التوتر..

وعبرت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها بشأن الخطة الإسرائيلية وقالت ان تنفيذها يمكن أن يؤدي إلى "تزايد التوتر بشكل حاد في المنطقة ويقوض آمال التوصل إلى خطة سلام بين إسرائيل وجيرانها العرب".