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ماذا قال رئيس مجلس النواب الأردنى رداً على قرار نتينياهو بضم غور الاردن

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اليمن العربي 0 تبليغ

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ماذا قال رئيس مجلس النواب الأردنى ردا على قرار نتينياهو بضم غور الاردن

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

رئيس مجلس النواب الأردنى عاطف الطراونه

رئيس مجلس النواب الأردنى عاطف الطراونه

ماذا قال رئيس مجلس النواب الأردنى رداً على قرار نتينياهو بضم غور الاردن

كتب

الخليج 365

قال رئيس مجلس النواب الأردنى، عاطف الطراونه، إن اتفاقية السلام مع إسرائيل على المحك بعد تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات.

وأضاف الطراونه أن مجلس النواب يرفض كل التصريحات العنصرية الصادرة عن قادة الاحتلال، مؤكدا أن التعاطي مع هذا المحتل يتوجب مسارا جديدا عنوانه وضع اتفاقية السلام على المحك.

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وأوضح أن خرق إسرائيل وإمعانها فى مخالفة كل المواثيق والقرارات الدولية، وتطرف "اليمين الذي يمثله نتنياهو سيزيد من خطورة مواجهته بتطرف وتصعيد تشهده منطقتنا والإقليم.

 

وقال الطراونه إن مسار السلام لا بد أن يكون شاملا تنعكس مفاهيمه على الأمن والاستقرار فى المنطقة برمتها"، مؤكدا أن حديث نتنياهو عن نيته ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في حال فوزه بالانتخابات، "إنما يدلل على عقلية ملوثة بالتمرد على كل المواثيق، وتجذر فكر تطرف وإرهاب الدولة لدى المحتل وقادته الذين باتوا يتخبطون في كل الصعد".

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