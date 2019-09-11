شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحذر إيران من أن تخصيبها لليورانيوم سيكون «خطيراً جداً» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران اليوم (الأربعاء) من أن تخصيبها اليورانيوم «سيكون خطيراً جداً عليها». وقال في المكتب البيضوي «لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية (...) سيكون التخصيب خطيراً جداً عليها». ولدى سؤاله عن رفع جزئي محتمل للعقوبات، أجاب ترمب «سنرى».

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران اليوم (الأربعاء) من أن تخصيبها اليورانيوم «سيكون خطيراً جداً عليها». وقال في المكتب البيضوي «لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية (...) سيكون التخصيب خطيراً جداً عليها». ولدى سؤاله عن رفع جزئي محتمل للعقوبات، أجاب ترمب «سنرى».

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