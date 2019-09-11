أفيوني بحث مع كلودين عون روكز إنخراط النساء في مجال التكنولوجيا الإلكترونية

استقبل وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز وتم البحث في موضوع انخراط النساء في مجال التكنولوجيا الإلكترونية من خلال إقامة تدريبات مكثفة لهن في هذا المجال، وتشجيع المؤسسات الاقتصادية على زيادة توظيف النساء فيها من خلال مبادرات متنوعة تتخذها وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، منها إلزام الشركات التي تستفيد من خدمات وتسهيلات المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال"، بكوتا نسائية في التوظيف.
كما تناول البحث خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، التي أعدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بتكليف من رئيس الحكومة سعد الحريري وبدعم من وكالات الأمم المتحدة.
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