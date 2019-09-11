أكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "مكافحة التهريب امر مهم رغم خلفية قطع الامداد بين ​المقاومة​ وسوريا‏ ولكن الاكثر اهمية هو التهرب الجمركي وإلغاء إعفاات ​المؤسسات الدينية​ وبعض الجمعيات المحظية التي جمعت المليارات على حساب الشعب وكفى سرقة واستحمارا للناس و‏لا تراهنوا كثيرا على التعليب الطائفي لان ​الفقر​ والجوع ليس له طائفة او مذهب".

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كانت هذه تفاصيل خبر حسن يعقوب: بعض الجمعيات والمؤسسات الدينية جمعت المليارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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