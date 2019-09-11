علي حسن خليل: العجز في مسودة موازنة العام 2020 أقل من موازنة 2019

أفاد وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ في حديث لوكالة "​رويترز​" للانباء بأن "مسودة موازنة ​لبنان​ للعام 2020، التي قُدمت إلى ​الحكومة​ لمناقشتها اليوم الأربعاء، تتضمن توقعات بعجز أقل من ​العجز​ المتوقع في موازنة 2019"، مشيراً إلى أنه "رغم ارتفاع تكلفة خدمة الدين إلا أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على نسبة منخفضة للعجز قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من زيادة في ​الدين العام​ وتراجع النمو إلى نحو الصفر".

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